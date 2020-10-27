Никакой операции украинских спецслужб по задержанию воевавший в ополчении Донбасса «наемников ЧВК Вагнера» не было, сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию «Бабель», опубликованном 27 октября

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник в спецслужбах Украины сообщил, что задержание россиян в Белоруссии не планировалось СБУ, их должны были захватить в Киеве после вынужденной посадки самолета, на котором они должны были лететь в Турцию.

Однако, по данным Бутусова, за сутки до запланированного задержания в Офисе президента прошло совещание по операции, после чего информация о ней просочилась в Минск. В итоге это привело к ее срыву, заявлял журналист.

«Вся история с вагнеровцами выдумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было», — подчеркнул Ермак.

По его словам, это была хорошо спланированная операция, направленная против Украины.

При этом он подчеркнул, что в стране ведется следствие, которое должно показать, причастен ли кто-то на Украине к этой «внешней» операции.

29 июля 2020-го в Беларуси задержали 32 россиянина, которых украинские СМИ назвали «боевиками ЧВК Вагнера».

Спустя некоторое время, проигнорировав требования Киева о выдаче, 31 гражданин РФ был отправлен в Россию, а один, у которого был также белорусский паспорт, остался в Белоруссии.

Больше о провале украинской спецоперации в Белоруссии читайте в материале Украина.ру.