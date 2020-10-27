Российская телеведущая Ксения Собчак переболела коронавирусом. Об этом она 26 октября рассказала в эфире «Док-шоу», которое впервые провела удаленно

«Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии», — сказала Собчак.

Телеведущая отметила, что ранее коронавирусом переболел ее сын Платон. Собчак предположила, что могла переболеть дважды или не заразилась от сына в первый раз.

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По словам Собчак, на протяжении всей болезни у нее держалась температура и был кашель. На четвертый-пятый день после начала заболевания у нее пропало обоняние.

В середине октября в сети уже появлялись слухи о том, что Собчак заразилась коронавирусом, однако телеведущая не стала их подтверждать.