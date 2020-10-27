Глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси 26 октября в эфире радиостанции BFMTV назвал критической ситуацию с коронавирусом в стране

Коронавирус бьет антирекорды в мире © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Мы находимся в очень сложной, даже критической ситуации», — сказал он.

Дельфресси предполагает, что вторая волна будет сильнее первой, которая началась во Франции в марте. Он добавил, что нагрузка на систему здравоохранения в стране будет ощущаться в следующие три недели «на уровне отделений реанимации».

В середине октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Французский лидер отметил, что текущая ситуация вызывает тревогу. Во Франции даже ввели комендантский час, он обойдется стране более чем в два миллиарда евро.

С начала пандемии во Франции заболели больше 1,2 миллиона человек (страна находится на пятом месте по заболеваемости в мире), умерли свыше 35 тысяч пациентов.