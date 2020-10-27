«Он по сути это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже. Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение», — сказал Резников.

Политик отметил, что война в Донбассе не завершится в 2020 году, поскольку даже на «вывод войск» с территорий, неподконтрольных Украине, понадобится время.

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© пресс-служба президента Украины
На встрече «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что войну в Донбассе удастся завершить за год.

В интервью The Guardian глава государства выразил надежду на то, что ему удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта на востоке Украины. При этом он не исключал, что Киев может выйти из переговоров, если в течение года после Нормандского саммита не будет достигнуто никакого прогресса.