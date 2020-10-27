Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что срок в один год для завершения конфликта в Донбассе, который ранее озвучил президент, – это время для попытки реализовать Минские соглашения. Об этом он 26 октября заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Он по сути это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже. Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение», — сказал Резников.

Политик отметил, что война в Донбассе не завершится в 2020 году, поскольку даже на «вывод войск» с территорий, неподконтрольных Украине, понадобится время.

Контрабанда или подмена «Минска»: зачем Украине свободная экономическая зона в Донбассе © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что войну в Донбассе удастся завершить за год.

В интервью The Guardian глава государства выразил надежду на то, что ему удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта на востоке Украины. При этом он не исключал, что Киев может выйти из переговоров, если в течение года после Нормандского саммита не будет достигнуто никакого прогресса.