«Сегодня у меня была важная онлайн-встреча с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Одессе Сун Лицюнь. Обсуждали опыт Китая в борьбе с пандемией и ее последствиями. Пригласил специалистов Китайской Народной Республики на Одесчину, чтобы перенять опыт в обустройстве полевых госпиталей и борьбе с коронавирусом», — написал Куцый.
Глава администрации заявил, что договоренность об онлайн-мероприятиях с китайскими специалистами уже достигнута, а вот личный визит сейчас обсуждается. Куцый уверен, что Украине есть чему поучиться у Китая в вопросе борьбы с пандемией.
Украина занимает 22-е место в мире по числу зараженных COVID-19. В стране зафиксировано почти 350 тысяч случаев коронавируса, из них 6464 — с летальным исходом.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что если и дальше число заболевших будет расти, то в скором времени система может не справиться с количеством больных, и тогда медикам придется выбирать, кого спасать, а кого — нет.