Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что пригласил в свой регион специалистов, которые разворачивали COVID-госпитали в Ухане, об этом он сообщил на своей странице в Facebook 26 октября

«Сегодня у меня была важная онлайн-встреча с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Одессе Сун Лицюнь. Обсуждали опыт Китая в борьбе с пандемией и ее последствиями. Пригласил специалистов Китайской Народной Республики на Одесчину, чтобы перенять опыт в обустройстве полевых госпиталей и борьбе с коронавирусом», — написал Куцый.

Коронавирус бьет антирекорды в мире © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Украина занимает 22-е место в мире по числу зараженных COVID-19. В стране зафиксировано почти 350 тысяч случаев коронавируса, из них 6464 — с летальным исходом.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что если и дальше число заболевших будет расти, то в скором времени система может не справиться с количеством больных, и тогда медикам придется выбирать, кого спасать, а кого — нет.