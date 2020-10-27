«Все наши коллективы — Brutto, Ляпис-98, Drezden, Культура и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима! Мы не признаем легитимность А. Лукашенко и призываем всё мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси!», — написал он.
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BRUTTO NOSTRA ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ВСЕБЕЛОРУССКОЙ ЗАБАСТОВКЕ И НАРОДНОМУ УЛЬТИМАТУМУ!!! ⠀ Все наши коллективы – BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до ПОЛНОЙ СМЕНЫ ПРЕСТУПНОГО РЕЖИМА! МЫ НЕ ПРИЗНАЁМ ЛЕГИТИМНОСТЬ А. Лукашенко и призываем всё мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь! ⠀ ⚪️🔴⚪️ ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #belarus #ukraine #беларусь #украина #минск #minsk #thesuperbullz #культура #лукашенко #забастовка
Ранее одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В случае невыполнения требований она пригрозила «национальной забастовкой».
Михалок является давним противником Лукашенко. По словам музыканта, он и его соратники не признавали результаты президентских выборов начиная еще с 2010 года. В конце августа 2020 года он заявил, что настаивает на новых, честных, выборах, в которых должны принять участие представители различных сфер общественной жизни, желающие, чтобы Белоруссия была «свободной, независимой, процветающей европейской страной». В качестве примера музыкант называл лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, руководителя «Свободного театра» Николая Халезина, музыканта Лявона Вольского, бывшего боксера Виталия Гуркова.