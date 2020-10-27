Белорусский и украинский певец, заслуженный артист Украины, экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок 26 октября в своем Instagram сообщил, что присоединился к «народному ультиматуму»

«Все наши коллективы — Brutto, Ляпис-98, Drezden, Культура и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима! Мы не признаем легитимность А. Лукашенко и призываем всё мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси!», — написал он.

Ранее одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В случае невыполнения требований она пригрозила «национальной забастовкой». «Где ты, воин света?» Михалка пытаются спровоцировать присоединиться к протестам в Белоруссии © Платонова Алина / wikimedia.org

Михалок является давним противником Лукашенко. По словам музыканта, он и его соратники не признавали результаты президентских выборов начиная еще с 2010 года. В конце августа 2020 года он заявил, что настаивает на новых, честных, выборах, в которых должны принять участие представители различных сфер общественной жизни, желающие, чтобы Белоруссия была «свободной, независимой, процветающей европейской страной». В качестве примера музыкант называл лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, руководителя «Свободного театра» Николая Халезина, музыканта Лявона Вольского, бывшего боксера Виталия Гуркова.