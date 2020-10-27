По итогам совещания с руководством Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для устранения недостатков ведомству дается два месяца

Ирина Венедиктова: кто она © Facebook, Ирина Венедиктова

Венедиктова отметила, что среди недостатков в работе бюро — низкое количество дел, переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненных уголовными коррупционными правонарушениями, а также отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей.

Генпрокурор указала ГБР, что за два месяца необходимо скорректировать работу на указанных направлениях и устранить выявленные недостатки.

С 22 сентября и.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) является Алексей Сухачев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от генпрокурора Ирины Венедиктовой результатов борьбы с коррупцией до конца года. Он отметил, что в противном случае она будет уволена, как предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка.