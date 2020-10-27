В мире уже несколько суток подряд выявляют рекордное число заболевших - более 400 тысяч ежедневно. Так, за 26 октября подтверждено 435,5 тысячи случаев, 5172 человека умерли, стремительно растет число заболевших и на Украине, сообщает Униан 27 октября

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано уже почти 43 миллиона случаев COVID-19. В тройке стран-антилидеров США (около 8,5 млн заболевших), Индия (8 млн) и Бразилия (5,38 млн).

Коронавирус подкосил экономику Европы, а в США люди специально заражаются COVID-19 © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Чтобы справиться с вирусом, председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый пригласил на Украину китайских специалистов, имеющих опыт обустройства полевых госпиталей в Ухане.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что если и дальше число заболевших будет расти, то в скором времени система может не справиться с количеством больных, и тогда медикам придется выбирать, кого спасать, а кого — нет.

На данный момент известно о 6464 украинцах, умерших от COVID-19, в мире число погибших достигло 1 миллиона 152 тысяч человек.