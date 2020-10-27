Украина может разделиться на «удельные княжества», диктующие Киеву свои условия, считает политолог Кость Бондаренко. Об этом он рассказал изданию «Политнавигатор» 26 октября

Алексей Попов: Результат выборов усилит центробежные тенденции внутри «Слуги народа» © sobityadnya.ru стали неожиданностью. При этом эксперт отметил, что партия не проиграла разгромно, она по-прежнему сохраняет власть над страной в целом.

Выборы, по мнению политолога, показали, что Украина слишком фрагментированная.

«Ситуация изменилась в сравнении с прошлыми выборами — киевская власть столкнется с наличием 25 "удельных княжеств", которые будут диктовать Киеву свои условия и с которыми надо будет искать общий язык. Это главный итог местных выборов», — сказал Бондаренко.

В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в региональные органы власти, за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Их окончательные итоги подведут к 6 ноября.

По результатам экзитполов, кандидаты от «Слуги народа» прошли во второй тур в считанных областных центрах, а почти во всех крупных городах партия не смогла провести ни одного кандидата в мэры.

При этом «Слуге народа» удастся сформировать свои фракции в большинстве советов крупных городов, однако они будут далеко не первыми по численности. По словам главы партии Александра Корниенко, «Слуга народа» будет искать партнеров для создания большинства в местных советах, однако подобные коалиции будут ситуативными.