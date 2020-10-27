«Большие проблемы и расхождения при голосовании по почте по всей территории США. Мы должны получить окончательные данные к 3 ноября», — написал Трамп.
В соцсети запись Трампа скрыта, к ней добавлено предупреждение: «Может вводить в заблуждение относительно того, как участвовать в выборах» и ссылка «Узнайте, почему голосование по почте является надежным и безопасным».
Twitter не в первый раз подвергает записи президента США цензуре. Трамп, в свою очередь, обвинял администрацию соцсети в поддержке его политических соперников.