В соцсети Twitter к публикации президента США Дональда Трампа, касающейся выборов, 27 октября вновь добавили предупреждение о спорном содержании

«Большие проблемы и расхождения при голосовании по почте по всей территории США. Мы должны получить окончательные данные к 3 ноября», — написал Трамп.

Цифровая гражданская война. Как США в очередной раз ввели цензуру © AFP, Denis Charlet

Twitter не в первый раз подвергает записи президента США цензуре. Трамп, в свою очередь, обвинял администрацию соцсети в поддержке его политических соперников.