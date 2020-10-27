Она выразила благодарность «эпохе трудностей, подарившей многим шансы на перемены, которые требовали их сердца, возможность экспериментировать, закалять характер и выживать в любых ситуациях».
«Но при всем при этом — эта эпоха интуитивно принятых понятий и моральных норм, которые нас объединяли и не превратили в шакалов. Эпоха, когда словами мы не бросались: понимая что "за базар надо отвечать" и, порой, отвечать головой! Молодежь, возьмите себе это на заметку, неважно, какой за окном год — за гнилой базар всегда надо отвечать!», — написала певица.
Пользователям понравился образ артистки, но некоторые обвинили ее в чрезмерном увлечении фотошопом и пиаре. Они также напомнили о проблемах в ее семье, в частности изменах мужа стритизера Сергея Глушко (Тарзана).
«Наташа, хватит фильтров и фотошопа! Все видели какая ты настоящая на интервью у Собчак. Некрасиво зрителей обманывать! На 47 лет ты и выглядишь, что из себя девочку строить?», «Всё веселится. А в семье бардак», «Может быть уже хватит про одно и тоже. Неужели недостаточно такого грязного пиара?», — написали они.
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Создавая с моими талантливыми друзьями этот образ @kuchumova_selya @galantnyy @anastasiaodels, и вспоминая 90-ые, могу смело сказать — я им благодарна! Эта безумная эпоха хаоса и трудностей, подарившая многим шансы на перемены, которые требовали их сердца, возможность экспериментировать, и главное — выживать! Закалять характер и выживать в любых ситуациях, когда полки магазинов были пустые, когда на еду были талоны, когда криминальный мир вышел на авансцену, а мошенники экстра класса («МММ», «Властелина») обчищали народ как липку!!! Но при всем при этом — эта эпоха интуитивно принятых понятий и моральных норм, которые нас объединяли и не превратили в шакалов. Эпоха, когда словами мы не бросались: понимая что «за базар надо отвечать» и, порой, отвечать головой! Молодежь, возьмите себе это на заметку, неважно, какой за окном год — за гнилой базар всегда надо отвечать!!! #наташакоролева #символюности #90s #cocacola #кокакола