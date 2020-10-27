Российская и украинская певица Наташа Королева 26 октября опубликовала в своем Instagram снимок в образе в стиле 1990-х годов и напомнила, как людям приходилось выживать в то время

Бойтесь друзей. Королева намекнула на предательство Малахова © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Но при всем при этом — эта эпоха интуитивно принятых понятий и моральных норм, которые нас объединяли и не превратили в шакалов. Эпоха, когда словами мы не бросались: понимая что "за базар надо отвечать" и, порой, отвечать головой! Молодежь, возьмите себе это на заметку, неважно, какой за окном год — за гнилой базар всегда надо отвечать!», — написала певица.

Пользователям понравился образ артистки, но некоторые обвинили ее в чрезмерном увлечении фотошопом и пиаре. Они также напомнили о проблемах в ее семье, в частности изменах мужа стритизера Сергея Глушко (Тарзана).

«Наташа, хватит фильтров и фотошопа! Все видели какая ты настоящая на интервью у Собчак. Некрасиво зрителей обманывать! На 47 лет ты и выглядишь, что из себя девочку строить?», «Всё веселится. А в семье бардак», «Может быть уже хватит про одно и тоже. Неужели недостаточно такого грязного пиара?», — написали они.