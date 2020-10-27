Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что сменил министра обороны, получившего ранение в бою. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 27 октября

«Подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны — командующего армией обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Ред.). На этот пост назначен генерал-майор Микаел Арзуманян с присвоением ему звания генерал-лейтенант», — написал Арутюнян.

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

«Желаю Джалалу Арутюняну выздоровления, уверен, что он очень скоро вернется в строй, чтобы продолжать служить родине», — добавил президент.

С 26 октября в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности.