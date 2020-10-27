«Подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны — командующего армией обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Ред.). На этот пост назначен генерал-майор Микаел Арзуманян с присвоением ему звания генерал-лейтенант», — написал Арутюнян.
Такое решение обусловлено тем, что министр обороны получил ранение на одном из боевых постов, «и не должно давать повода для кривотолков».
«Желаю Джалалу Арутюняну выздоровления, уверен, что он очень скоро вернется в строй, чтобы продолжать служить родине», — добавил президент.
С 26 октября в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности.