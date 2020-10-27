Трагичный инцидент произошел в Шарм-эль-Шейхе, на территории заповедника «Рас Мохаммед».
«В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось», — отметили в посте.
Кроме ребенка, пострадала и его мать, она получила глубокие раны. Пострадал также инструктор, проводивший экскурсию.
По данным туроператора JoinUp, туристы приобрести экскурсию у третьих лиц за пределами отеля, в котором отдыхали.