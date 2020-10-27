Акулы напали на украинскую семью в Египте, ребенок в реанимации, он потерял руку. Об этом 26 октября сообщило в Facebook Государственное агентство развития туризма Украины

«Женщина-акула» из Светловодска остановилась в шаге от мирового рекорда © Женщина-акула

«В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось», — отметили в посте.

Кроме ребенка, пострадала и его мать, она получила глубокие раны. Пострадал также инструктор, проводивший экскурсию.

По данным туроператора JoinUp, туристы приобрести экскурсию у третьих лиц за пределами отеля, в котором отдыхали.