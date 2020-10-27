Более 50 государств, в числе которых США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Украина, Эстония, выступили с критикой действий белорусских властей в отношении протестующих. Соответствующее заявление озвучил на заседании Третьего комитета ГА ООН постпред Эстонии при организации Свен Юргенсон, передает 27 октября РИА Новости

Молчать, значит поддерживать репрессии. Гончаренко раскритиковал Зеленского из-за Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что в ходе протестов «были задержаны тысячи невинных людей, госпитализированы сотни и сообщается о нескольких смертях».

Авторы заявления призывают власти Белоруссии «не использовать якобы соображения национальной безопасности как предлог для отказа людям в… их основных свободах, включая свободу выражения мнений, а также право на мирные собрания».

«Насилие должно прекратиться, а виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению политических заключенных и всех произвольно задержанных лиц», — заявляют страны.

Они призвали власти «прекратить любое насилие и репрессии, направленные против мирных демонстрантов, а также предоставить отчет о тех, кто пропал без вести».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.