«Мы решительно осуждаем продолжающиеся со стороны белорусских властей репрессии… в отношении мирных демонстрантов, в том числе… известных спортсменов, журналистов и других работников СМИ, а также членов оппозиции», — заявил Юргенсон.
Он напомнил, что в ходе протестов «были задержаны тысячи невинных людей, госпитализированы сотни и сообщается о нескольких смертях».
Авторы заявления призывают власти Белоруссии «не использовать якобы соображения национальной безопасности как предлог для отказа людям в… их основных свободах, включая свободу выражения мнений, а также право на мирные собрания».
«Насилие должно прекратиться, а виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению политических заключенных и всех произвольно задержанных лиц», — заявляют страны.
Они призвали власти «прекратить любое насилие и репрессии, направленные против мирных демонстрантов, а также предоставить отчет о тех, кто пропал без вести».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.