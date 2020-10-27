Трубоукладчик «Академик Черский» снова приближается к немецкому порту Мукран, где хранятся трубы для недостроенного газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic

Как достроить «Северный поток-2». «Академик Черский» снова поменял маршрут © Facebook Владимир Серебрянский

В воскресенье «Черский» снова отправился на логистическую базу «Северного потока-2», где окажется во вторник утром. Однако на этот раз вместе с трубоукладчиком в Мукран пошли и вспомогательные суда. Так, судно обеспечения «Умка» Морспасслужбы прибыло в немецкий порт ещё в понедельник вечером, а второй снабженец «Финвал» придет туда примерно в одно время с «Черским».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. На прошлой неделе США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

Возможным вариантом достройки газопровода считается использование трубоукладчика «Академик Черский», однако сообщалось, что его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат — якорная баржа «Фортуна». В строительстве планировалось задействовать также суда обеспечения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко».