«Результаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" на выборах Киевского городского главы и Киевского городского совета пытаются исказить криминальными методами. Мы получили достоверную информацию о готовящейся попытке хищения голосов, отданных за нашу политическую силу, в пользу другой партии. Злоумышленники намереваются похитить избирательные бюллетени с голосами, отданными за "Оппозиционную платформу — За жизнь", в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах при готовящемся пересчете бюллетеней», — отметили оппозиционеры.
Партия обратилась к членам избирательных комиссий с требованием «не выполнять преступных указаний, от кого бы они не исходили», и напомнила об уголовной ответственности за попытки фальсификации итогов голосования.
«Требуем от правоохранительных органов немедленно отреагировать на поступившую информацию и предотвратить попытку совершения уголовного преступления. Требуем не допустить кражи голосов киевлян и фальсификаций на выборах в городской совет Киева», — говорится в заявлении.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.