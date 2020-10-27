Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявила о готовящихся фальсификациях на выборах в Киеве. Соответствующее заявление опубликовали 26 октября на сайте партии

Украинские оппозиционеры назвали опрос Зеленского в день выборов незаконной агитацией © Оппозиционная платформа - За жизнь

Партия обратилась к членам избирательных комиссий с требованием «не выполнять преступных указаний, от кого бы они не исходили», и напомнила об уголовной ответственности за попытки фальсификации итогов голосования.

«Требуем от правоохранительных органов немедленно отреагировать на поступившую информацию и предотвратить попытку совершения уголовного преступления. Требуем не допустить кражи голосов киевлян и фальсификаций на выборах в городской совет Киева», — говорится в заявлении.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.