Решение было принято по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева.
Суд дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя и восстановил Кареева в должности, признав распоряжение Сытника об увольнении незаконным.
Также суд постановил направить в Госбюро расследований указание открыть уголовное дело о попытке захвата власти со стороны Сытника и потребовать у правительства «выделить министра для координации деятельности НАБУ».
Ранее Конституционный суд Украины постановил, что назначение Сытника на пост директора НАБУ неконституционно, поскольку тогдашний президент Петр Порошенко не имел полномочий на это. В тексте решения были перечислены должности, на которые президент может назначать согласно конституции, и директора антикоррупционного бюро среди них нет.
Весной депутат Верховной Рады Украины от парламентской пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский собрал более 50 подписей парламентариев, чтобы обжаловать в Конституционном суде указ Порошенко о назначении Сытника директором бюро. Порошенко назначил Сытника на эту должность в 2015 году. Глава НАБУ назначается на семь лет.