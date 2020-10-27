Окружной административный суд Киева постановил отстранить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Об этом говорится в решении суда, передает 26 октября «Страна»

Глава НАБУ Сытник заболел COVID-19 - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александра Кареева.

Суд дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя и восстановил Кареева в должности, признав распоряжение Сытника об увольнении незаконным.

Также суд постановил направить в Госбюро расследований указание открыть уголовное дело о попытке захвата власти со стороны Сытника и потребовать у правительства «выделить министра для координации деятельности НАБУ».

Ранее Конституционный суд Украины постановил, что назначение Сытника на пост директора НАБУ неконституционно, поскольку тогдашний президент Петр Порошенко не имел полномочий на это. В тексте решения были перечислены должности, на которые президент может назначать согласно конституции, и директора антикоррупционного бюро среди них нет.

Весной депутат Верховной Рады Украины от парламентской пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский собрал более 50 подписей парламентариев, чтобы обжаловать в Конституционном суде указ Порошенко о назначении Сытника директором бюро. Порошенко назначил Сытника на эту должность в 2015 году. Глава НАБУ назначается на семь лет.