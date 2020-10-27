Сложно сказать, удержится ли у власти президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца года. Ситуация все время меняется, но по-прежнему нет диалога между властью и оппозицией, противостояние усиливается, раскол в обществе увеличивается. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов

«Даже если он переживет эту зиму, весной ему будет тяжело. Ненависть к нему никуда не исчезла. Да, люди перестают ходить на митинги, потому что они неэффективны. Но это не значит, что завтра они проснутся и полюбят Лукашенко. Они сидят дома и еще больше раздражаются Лукашенко. В этом проблема», — считает Суздальцев.

Что касается позиции, России в отношении кризиса, добавил политолог, то белорусский народ не полюбит Лукашенко, сколько бы ресурсов Москва в него не вкладывала, и какие действия не предпринимала бы.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.