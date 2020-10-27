Белорусские рабочие живут тяжело и получают низкую заработную плату. Они работают всего два-три дня неделю, поскольку продукция заводов не продается, а складируется на складах. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Возможное кровопролитие в Белоруссии похоронит Союзное государство © Владимир Трефилов Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. В свою очередь в белорусском правительстве заявили о работе предприятий в штатном режиме.

Более того, подчеркнул эксперт, белорусский рабочий класс значительно сократился, в стране идет деиндустриализация, а президент Александр Лукашенко не собирается решать проблемы экономики, поскольку он живет лишь за счет валютных операций, а также продукции НПЗ и «Беларуськалия».

«У нас в России некоторые люди считают, что Лукашенко сохранил белорусскую экономику. Он сохранил доступ к российскому рынку, российским деньгам, российской нефти и российскому газу. На самом деле экономика ему не нужна», — считает Суздальцев.

По его мнению, ситуация с белорусской промышленностью приближается к ситуации на Украине и Донбассе, когда построенные в советское время новые заводы после эксплуатации олигархов начинают вырабатываться.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.