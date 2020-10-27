В условиях политической нестабильности в Белоруссии к властям пришло понимание того, что пророссийские силы нужны для баланса и успешных переговоров с российским истеблишментом. Об этом руководитель Витебского отделения пророссийской Республиканской партии труда и справедливости Александр Лукашок сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политик высказалась о создании пророссийских партий в стране © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

«Может быть, пришло понимание того, что они нужны и для баланса, и для успешных переговоров с российским истеблишментом. Это сегодня дает карт-бланш пророссийским силам. Но по-прежнему сильные игроки, а я не хочу пока их называть, не торопятся выходить на политическую авансцену, опасаясь давления ревнителей вертикали», — заявил Лукашок.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.