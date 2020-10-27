Патерналистский подход польских политиков в отношении Украины уступил место более «деловому», так как Запад больше не нуждается в польском посредничестве для поддержания контактов с Киевом. Об этом польский политолог Малгожата Кульбачевска-Фигат сказала в интервью изданию Украина.ру

Польский политолог рассказал, как Варшава использует Украину и Белоруссию в своих интересах © из архива Якуба Корейбы Анджея Валицкого, который умер в августе этого года. В интервью он раскритиковал польскую политическую элиту за потребительское отношение к Украине и Белоруссии «с позиций превосходства, патерналистски».

По словам Кульбачевска-Фигат, даже если данная доктрина не изложена официально, она глубоко засела в подсознании польской политической элиты.

«Как либералы, так и правые консерваторы, мечтают о том, как Беларусь и Украина под польским руководством двигаются на Запад в политическом и культурном плане. Правда, с Украиной сейчас патерналистский подход польских политиков частично уступил место более "деловому" (например, больше внимания уделяется бизнесу). Но это в первую очередь результат того, что Европа или США не нуждаются в польском посредничестве, чтобы поддерживать контакты с Киевом, и украинские лидеры это прекрасно понимают», — отметила политолог.

Она добавила, что аналогичная ситуация произошла и в литовско-польских отношениях: польская элита поняла, что Литва — тоже часть архитектуры безопасности НАТО в Восточной Европе, — и потребительские высказывания прекратились.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.