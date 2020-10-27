Белорусский политический деятель, кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года

Светлана Георгиевна Тихановская родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области.

Двое детей. Муж — Сергей Тихановский, белорусский блогер, автор и ведущий YouTube- и Telegram-каналов «Страна для жизни», оппозиционный политик, предприниматель, задержан 29 мая 2020 года, находится в СИЗО КГБ Белоруссии.

В 2000-2004 гг. училась на филологическом факультете Мозырского государственного педагогического университета (г. Мозырь Гомельской области) по специальности «Иностранные языки (английский, немецкий)». Переводчик.

Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL

Главой штаба Светланы стал её муж. 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в городе Гродно Сергей Тихановский и еще 10 представителей инициативной группы были задержаны.

После представления в ЦИК 146 тысяч подписей 14 июля Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты.

16 июля представители штабов Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало договорились об объединении.

Польские планы и «Президент Света» © AFP, Wojtek RADWANSKI

От вопроса, нужна ли Белоруссии углублённая интеграция с Россией, Тихановская уклонилась, сославшись на то, что не планирует быть постоянным президентом.

10 августа 2020 года ЦИК Белоруссии заявил о победе Александра Лукашенко на выборах. Тихановская, набравшая, по предварительным данным ЦИК, 10,09%, потребовала пересчёта голосов. Подала жалобу в Центризбирком.

На следующий день в соцсетях появилась видеозапись, на которой Тихановская обращается к протестующим и просит их не выходить на акции протеста. Позже МИД Литвы объявил, что Тихановскую вынудили записать это заявление в обмен на возможность уехать из страны.

С 11 августа находится в Литве.

Кандидат на Нобелевскую премию. Европа готовит Тихановской судьбу Надежды Савченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Завела аккаунт president_sveta в Instagram.

С 6 октября Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц МВД России.

13 октября 2020 года Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко и провела онлайн-встречу с лидерами протеста на заводах в Белоруссии.

Следственный комитет Белоруссии 16 октября сообщил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к подрыву нацбезопасности.

20 октября Тихановская призвала силовиков «перейти на сторону народа» до 25 октября, обещая освободить их от люстрации.

Призвала работников белорусских предприятий к общенациональной забастовке с 26 октября.