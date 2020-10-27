Светлана Георгиевна Тихановская родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области.
Двое детей. Муж — Сергей Тихановский, белорусский блогер, автор и ведущий YouTube- и Telegram-каналов «Страна для жизни», оппозиционный политик, предприниматель, задержан 29 мая 2020 года, находится в СИЗО КГБ Белоруссии.
В 2000-2004 гг. училась на филологическом факультете Мозырского государственного педагогического университета (г. Мозырь Гомельской области) по специальности «Иностранные языки (английский, немецкий)». Переводчик.
15 мая 2020 года, после отказа ЦИК в регистрации инициативной группы Сергея Тихановского, Светлана Тихановская подала документы на регистрацию инициативной группы по своему выдвижению в качестве кандидата в президенты.
Главой штаба Светланы стал её муж. 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в городе Гродно Сергей Тихановский и еще 10 представителей инициативной группы были задержаны.
После представления в ЦИК 146 тысяч подписей 14 июля Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты.
16 июля представители штабов Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало договорились об объединении.
В случае своего избрания Тихановская пообещала: провести новые демократические выборы уже через полгода; устроить референдум о возвращении Конституции Белоруссии 1994 года; сократить полномочия главы государства; установить ограничение по числу сроков пребывания на посту президента и обеспечить разделение властей; провести новые парламентские выборы; расширить полномочия органов местного самоуправления и управления; снять барьеры для развития малого и среднего бизнеса, предоставить ему беспроцентные ссуды, поддержать убыточные госпредприятия помощью профессионалов.
От вопроса, нужна ли Белоруссии углублённая интеграция с Россией, Тихановская уклонилась, сославшись на то, что не планирует быть постоянным президентом.
10 августа 2020 года ЦИК Белоруссии заявил о победе Александра Лукашенко на выборах. Тихановская, набравшая, по предварительным данным ЦИК, 10,09%, потребовала пересчёта голосов. Подала жалобу в Центризбирком.
На следующий день в соцсетях появилась видеозапись, на которой Тихановская обращается к протестующим и просит их не выходить на акции протеста. Позже МИД Литвы объявил, что Тихановскую вынудили записать это заявление в обмен на возможность уехать из страны.
С 11 августа находится в Литве.
Провела встречи с рядом политиков и общественных деятелей в странах ЕС.
Завела аккаунт president_sveta в Instagram.
С 6 октября Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц МВД России.
13 октября 2020 года Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко и провела онлайн-встречу с лидерами протеста на заводах в Белоруссии.
Следственный комитет Белоруссии 16 октября сообщил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к подрыву нацбезопасности.
20 октября Тихановская призвала силовиков «перейти на сторону народа» до 25 октября, обещая освободить их от люстрации.
Призвала работников белорусских предприятий к общенациональной забастовке с 26 октября.