Антироссийская риторика, которую белорусская власть транслировала в преддверии выборов, спровоцировала рост недоверия к самой власти. Об этом председатель молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Антироссийская риторика довела Белоруссию до кризиса - белорусский политик © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты., на которых, в частности, стали звучать антироссийские лозунги.

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