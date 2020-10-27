«У большинства антироссийская риторика белорусской власти породила недоверие к последней. Однако полагаю, что количество тех, кто открыто заявит о своих симпатиях к России, уменьшится», — отметила она.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты., на которых, в частности, стали звучать антироссийские лозунги.
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