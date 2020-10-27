Рабочий класс живет в Белоруссии сложно. Он значительно сократился, поскольку в республике идут процессы деиндустриализации. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Возможное кровопролитие в Белоруссии похоронит Союзное государство © Владимир Трефилов Светлана Тихановская, объявившая о масштабной забастовке 26 октября, заявила, что бастующие белорусы гарантированно получат всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнутся экономическим репрессиям или потеряют работу.

Эксперт объяснил, что инвесторы при президентстве Александре Лукашенко не хотят вкладывать деньги в белорусскую промышленность, в результате чего предприятия не получают новые технологии и начинают вырабатываться.

«То, что досталось от Советского Союза, они постепенно съели, как олигархические структуры съели промышленное производство в Донбассе и по всей Украине. Никто олигархам деньги давать не будет, и они проедают то, что захватили. У нас в России некоторые люди считают, что Лукашенко сохранил белорусскую экономику. Он сохранил доступ к российскому рынку, российским деньгам, российской нефти и российскому газу. На самом деле экономика ему не нужна. Он живет финансовыми операциями», — категоричен Суздальцев.

По его словам, белорусские рабочие получают маленькую зарплату, работают два-три дня в неделю, потому что продукция не продается, а складируется на складах.

Поэтому забастовки могут нанести лишь политический урон, но с точки зрения экономики их ущерб сомнителен, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.