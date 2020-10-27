Судя по тактике партии «Союз», она уверена в своих силах и намерена отстаивать свою линию на политическом поле Белоруссии. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Лидер партии «Союз» рассказал, чем рискуют пророссийские политики в Белоруссии - видео © кадр из видео Украина.ру

По мнению Дзерманта, среди всех пророссийских политсил Белоруссии со стороны «Союза» прозвучала наиболее серьезная заявка.

«Там была проведена подготовительная работа на этот счет. Тот факт, что они не обливают грязью своих возможных конкурентов, говорит о том, что они более уверены в своих силах. Что касается того, что они "карманные", то там людей, связанных с властью, нет. Тем более что у "Союза" довольно оппозиционная повестка… Я не вижу там руки белорусской администрации, которая создавала бы что-то искусственно для своих целей», — сказал политолог.

Он считает, что конкурентная борьба между пророссийскими партиями продолжится. При этом он считает, что нужно внимательно смотреть за выдвижением этих инициатив и за тем, как они себя ведут, так как по их поведению можно сделать вывод о том, насколько они серьезны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.