По его словам, Россия всегда стремилась создать на западных рубежах «витрину».
«Роль советской Прибалтики должна занимать Беларусь. И будет ли это условно независимая демпферная республика, автономия или Северо-западный округ не так важно для ее жителей. Куда важнее жизненный уровень, отсутствие реальных границ и барьеров», — заявил Лукашок.
Он подчеркнул, что восточные славяне всегда имели некое стремление быть частью великого проекта, поэтому задача России — сделать привлекательным «проект Новой России от моря до моря, эдакий СССР-2.0», по которому, по словам политика, ностальгирует большинство белорусов.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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