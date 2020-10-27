Задача России и Белоруссии - унифицировать разделяющие политические факторы, в том числе и внешнюю политику, и систему управления. Об этом руководитель Витебского отделения пророссийской Республиканской партии труда и справедливости Александр Лукашок сказал в интервью изданию Украина.ру

Кедми объяснил, как Россия должна строить отношения со странами бывшего СССР © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Роль советской Прибалтики должна занимать Беларусь. И будет ли это условно независимая демпферная республика, автономия или Северо-западный округ не так важно для ее жителей. Куда важнее жизненный уровень, отсутствие реальных границ и барьеров», — заявил Лукашок.

Он подчеркнул, что восточные славяне всегда имели некое стремление быть частью великого проекта, поэтому задача России — сделать привлекательным «проект Новой России от моря до моря, эдакий СССР-2.0», по которому, по словам политика, ностальгирует большинство белорусов.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

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