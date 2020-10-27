На днях «Коммерсант» опубликовал последнее интервью польского профессора Анджея Валицкого, который умер в августе этого года. В нем он подвергает сомнению миф о том, что поляки освободили Европу от коммунизма, полагая, что освобождение от него произошло эволюционным путем.
«То, что поляки собственными силами и в одиночку (может быть, при поддержки Папы Римского — тоже поляка) победили коммунизм, конечно, миф. Падение "реального социализм" (так как полный коммунизм построен не был) было обусловлено рядом факторов, в том числе и внешним давлением, и тем, о чем писал профессор — нежеланием самих партийных руководителей защищать социалистическую экономику и однопартийную модель правления», — подтвердила Кульбачевска-Фигат.
По ее словам, выступление польских рабочих и «революция Солидарности» не смогли бы привести к таким результатам, если бы политические элиты СССР держались другого курса.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.