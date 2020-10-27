Падение коммунизма было обусловлено рядом фактором - это не личная «победа» поляков. Об этом политолог Малгожата Кульбачевска-Фигат сказала в интервью изданию Украина.ру

Якуб Корейба: Поляки не договорятся с русскими - ни с теми, кто в Кремле, ни с теми, кто в клинике Шарите © из архива Якуба Корейбы Анджея Валицкого, который умер в августе этого года. В нем он подвергает сомнению миф о том, что поляки освободили Европу от коммунизма, полагая, что освобождение от него произошло эволюционным путем.

«То, что поляки собственными силами и в одиночку (может быть, при поддержки Папы Римского — тоже поляка) победили коммунизм, конечно, миф. Падение "реального социализм" (так как полный коммунизм построен не был) было обусловлено рядом факторов, в том числе и внешним давлением, и тем, о чем писал профессор — нежеланием самих партийных руководителей защищать социалистическую экономику и однопартийную модель правления», — подтвердила Кульбачевска-Фигат.

По ее словам, выступление польских рабочих и «революция Солидарности» не смогли бы привести к таким результатам, если бы политические элиты СССР держались другого курса.

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