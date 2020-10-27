Число политзаключенных в Белоруссии демонстрирует неуверенность власти в своих силах. Об этом председатель молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Очевидец рассказал о просьбе Тихановского на встрече с Лукашенко в СИЗО © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ республики, где 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в период президентской кампании.

По мнению Мирсалимовой, «хождение» Лукашенко в СИЗО — показатель способа действия в отношении оппозиции: «одни продолжат сидеть, других продолжат давить, а третьих вынудят пойти на сделку с совестью».

«Все означенные граждане спокойно жили и работали ровно до того момента, как озвучили свои политические амбиции. Тогда нашлись и "давние компроматы", и "состав преступления". Это демонстрирует неуверенность власти в своих силах и показывает единственный способ "диалога" власти с оппонентами», — заявила политик.

Она добавила, что ее партия не выдвигала кандидата, так как предвидела подобное развитие ситуации.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.