Страхи о том, что российские олигархи «разграбят» белорусскую собственность присутствуют в республике перманентно, но оснований для них нет. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, чем чреват для экономики Белоруссии отрыв от России © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

«Так что эти страхи присутствуют в сознании, но пока они не имеют под собой почвы, поскольку нет процесса поглощения крупным российским капиталом крупных белорусских предприятий. Это больше гипотетические страхи», — сказал Дзермант.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.