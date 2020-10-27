По его словам, на настоящий момент отсутствуют какие-либо признаки начала экспансии российского капитала, в частности, нет намерения белорусских властей заниматься масштабной приватизацией.
«Так что эти страхи присутствуют в сознании, но пока они не имеют под собой почвы, поскольку нет процесса поглощения крупным российским капиталом крупных белорусских предприятий. Это больше гипотетические страхи», — сказал Дзермант.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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