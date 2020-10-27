Ультиматум лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской - это попытка внешних революционных сил заставить белорусскую систему совершать ошибки. Об этом руководитель Витебского отделения пророссийской Республиканской партии труда и справедливости Александр Лукашок сказал в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев объяснил, что будет с Тихановской, если она провалит затею с ультиматумом © REUTERS, Hannibal Hanschke Александру Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

По словам Лукашка, политика путем ультиматумов не приведет Белоруссию к счастливому будущему, так как радикализация — путь к войне.

«Тихановская самостоятельным серьезным политиком не является, и этот ультиматум — скорее попытка внешних революционных сил заставить белорусскую систему совершать ошибки… Тихановская как политическое знамя сама себе уже не принадлежит», — заявил политик.

При этом он подчеркнул, что не считает ее «глупой и безрассудной женщиной». По его словам, Тихановская — это прежде всего жена и мать, желающая восстановить свою семью, что и определяет линию ее поведения.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.