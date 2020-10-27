Польша - территория проникновения культур, что важно помнить для понимания польской идентичности. Об этом политолог Малгожата Кульбачевска-Фигат сказала в интервью изданию Украина.ру

Корейба: У Польши нет ничего, кроме Шопена и чувства превосходства над русскими © Facebook/Kuba Korejba Анджея Валицкого, который умер в августе этого года. В нем он раскритиковал польские политические элиты за тотальную русофобию и нежелание выстроить дружеские отношения с Россией, за «низкопоклонство перед Западом» и за утилитарное отношение к украинцам и белорусам.

Кульбачевска-Фигат отметила, что большинство из этих высказываний вряд ли будут озвучены в польском медиапространстве после смерти профессора, хотя они «с огромной точностью объясняют и польскую идентичность, и кондицию польских политических элит».

«Даже самая основная констатация, что Польша — не "чистый" Запад, а территория проникновения культур, место встречи Запада и славянства. Это один из ключей к понятию польской идентичности, но в политическом дискурсе этого не слышно», — отметила политолог.

По ее мнению, такой подход ведет к тому, что польские элиты либо пытаются стать лучшими последователями указаний Запада, либо вступают с ним в «театральный конфликт», который ни к чему на практике не приводит.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.