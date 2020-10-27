Вечером 24 октября стало известно о звонке Помпео Лукашенко. Помпео позвонил Лукашенко накануне запланированных акций протеста белорусской оппозиции.
По мнению Дзерманта, администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в эскалации конфликта в Белоруссии, так как понимает, что это очередная точка конфликта в отношениях с Россией.
«Скорее, это игра соседних государств (Польши, Литвы), частично Британии, а также демократических элит, которые ведут свою игру, которая не совпадает с видением администрации Трампа. Поэтому Помпео звонил для того, чтобы подтвердить, что администрация Трампа не заинтересована в ухудшении отношений с Беларусью, что они, скорее всего, не поддержат какие-то действия властей Польши и Прибалтики по радикализации ситуации», — считает политолог.
При этом он не исключает, что ситуация может измениться после президентских выборов в США.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.