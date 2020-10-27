По ее словам, в Белоруссии полтора десятилетия был политический вакуум, когда политические партии и движения не регистрировались.
«Поэтому, если создаваемые ныне партии "вдруг" будут зарегистрированы, то это будет означать лишь одно — появились провластные, удобные и управляемые структуры. Соответственно, не "пророссийские", не "уникальные". А банально ручные и многовекторные», — заявила политик.
Ранее в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.