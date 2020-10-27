Регистрация в Белоруссии новых партий будет означать появление дополнительных провластных структур. Об этом председатель молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с РФ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Поэтому, если создаваемые ныне партии "вдруг" будут зарегистрированы, то это будет означать лишь одно — появились провластные, удобные и управляемые структуры. Соответственно, не "пророссийские", не "уникальные". А банально ручные и многовекторные», — заявила политик.

Ранее в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.