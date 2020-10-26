В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти.
«Если электорат «За життя» — это люди телевизора, то электорат Партии Шария — это люди Youtube и Facebook. То есть это более молодой и активный электорат, для которых «За життя» немножечко попахивает нафталином. Собственно, результат Партия Шария в Харькове, Одессе, Днепре может оказаться неплохой, Краматорске, Мариуполе, то есть это города юго-востока», — рассказал политолог.
По его словам, именно у Партии Шария будет один из самых высоких КПД на минувших выборах.
Полностью интервью можно прочитать здесь.