На местных выборах стал очевидным успех Партии Шария, которая перехватила часть электората «Слуги народа» и часть электората «Оппозиционой платформы – За жизнь». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

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«Если электорат «За життя» — это люди телевизора, то электорат Партии Шария — это люди Youtube и Facebook. То есть это более молодой и активный электорат, для которых «За життя» немножечко попахивает нафталином. Собственно, результат Партия Шария в Харькове, Одессе, Днепре может оказаться неплохой, Краматорске, Мариуполе, то есть это города юго-востока», — рассказал политолог.

По его словам, именно у Партии Шария будет один из самых высоких КПД на минувших выборах.

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