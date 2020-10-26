На Украине Янукович проходит подозреваемым по уголовным делам, предусмотренным частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества), части 3 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов), части 5 статьи 368 (принятие предложения или получение взятки).
Уголовные дела касаются бывшей резиденции Януковича «Межигорье».
Причинами отказа стали нарушение правил объявления подозреваемого в международный розыск.
Кроме того, после подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в этом деле, как того требует законодательство.