Ходатайство прокурора САП о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича осталось без удовлетворения. Такое решение 26 октября вынес судья Высшего антикоррупционного суда, передает РИА Новости

На Украине Янукович проходит подозреваемым по уголовным делам, предусмотренным частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества), части 3 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов), части 5 статьи 368 (принятие предложения или получение взятки).

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Причинами отказа стали нарушение правил объявления подозреваемого в международный розыск.

Кроме того, после подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в этом деле, как того требует законодательство.