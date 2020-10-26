Если партия «Слуга народа» не сделает практических выводов из своего поражения на местных выборах, их результат может стать путевкой на политическое кладбище. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

Провал на выборах: Владимир Зеленский стал Золушкой © president.gov.ua

По словам Андрея Золотарева, это тяжелое, но не фатальное поражение для Владимира Зеленского.

«А вот что касается партии «Слуга народа», то похоже, что проект продолжает сливаться. Потому что в том виде, в котором он существовал в качестве политического зонтика и объединял людей, относящихся к разным группам интересов, в том числе тех, кто находился в недружественных интересах, дальше он существовать не может», — считает политолог.

Эти выборы подводят черту под существованием «Слуги народа» в том виде, в котором она пребывала с момента президентской кампании Зеленского, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.