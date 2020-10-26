В воскресенье, 25 октября, на Украине прошли выборы в местные органы власти. По результатам экзитполов партия «Слуга народа» потерпела поражение, а на местах победу празднуют партии мэров.
По словам Андрея Золотарева, это тяжелое, но не фатальное поражение для Владимира Зеленского.
«А вот что касается партии «Слуга народа», то похоже, что проект продолжает сливаться. Потому что в том виде, в котором он существовал в качестве политического зонтика и объединял людей, относящихся к разным группам интересов, в том числе тех, кто находился в недружественных интересах, дальше он существовать не может», — считает политолог.
Эти выборы подводят черту под существованием «Слуги народа» в том виде, в котором она пребывала с момента президентской кампании Зеленского, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.