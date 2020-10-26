России вряд ли следует ожидать массового бегства белорусов из-за политического и экономического кризиса. Во всяком случае, этого не будет ощущаться. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Возможное кровопролитие в Белоруссии похоронит Союзное государство © Владимир Трефилов

«Если там действительно начнется экономическая катастрофа, они пойдут к нам работать. Это дело обыкновенное. Плюс мы должны понимать, что наши дотации за 20 лет по состоянию на 1 января 2020 года составили 133 млрд долларов, ну и плюс 1,5 млрд добавили. Представляете уровень? Такой поддержки даже наши регионы не знали», — констатировал Суздальцев.

Политолог при этом добавил, что Россия упустила момент, когда можно было бы создать из двух братских народов одно государство, а весь смысл союза Москвы и Минска свелся к тому, что Россия спасает режим Александра Лукашенко.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.