Белорусская экономика может просуществовать еще относительно долго. Но ее структурные проблемы не связаны с массовыми акциями протеста. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Возможное кровопролитие в Белоруссии похоронит Союзное государство © Владимир Трефилов Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. В свою очередь в белорусском правительстве заявили о работе ключевых заводов в штатном режиме.

Эксперт отметил, что президент Александр Лукашенко фактически не возвращает российские кредиты за газ, причем другие расчеты по кредитам Москве тоже пришлось взять на себя, потому что банковская система республики начинает разрушаться.

«Но она рушится не по причине протестов, а из-за самого Лукашенко. Когда стало ясно, что он идет к катастрофе на выборах, народ побежал снимать деньги с валютных депозитов и выкупать наличность из обменников. Помимо всего прочего важную роль сыграло то, что был захвачен и разграблен российский банк («Белгазпромбанк»). С тех пор банковская система Белоруссии оказалась в изоляции. Транзакции прекратились, и банки стали просто умирать», — сетует Суздальцев.

По его мнению, сама по себе беда в том, что белорусская экономика несамодостаточна, поскольку она ориентирована исключительно на финансово-ресурсную поддержку России и российских потребителей, которые закупают МАЗы и холодильники.

Поэтому вне зависимости от того, есть там протесты или нет, белорусская экономика все равно умирает по объективным причинам, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.