Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский 26 октября в своем Telegram сообщил, из-за чего на Украине вскоре произойдет скачок заболеваемости Covid-19 и как можно уберечь от него школьников

По его словам, резкий рост заболеваемости коронавирусом среди украинских школьников может произойти с середины октября, поскольку это начало отопительного сезона.

«Люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках», — пояснил врач.

Комаровский рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19 © Facebook Евгения Комаровского

Кроме того, чтобы вовремя заметить в классе детей с главным симптомом коронавирусной инфекции — потерей обоняния и ощущения вкуса при отсутствии насморка, Комаровский посоветовал учителям и родителям проводить тест «чем это пахнет?», чтобы выявить учеников, которым некоторое время не стоит посещать школу.