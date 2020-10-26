По его словам, резкий рост заболеваемости коронавирусом среди украинских школьников может произойти с середины октября, поскольку это начало отопительного сезона.
«Люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках», — пояснил врач.
Комаровский также отметил, что большая часть принятых в стране мер предосторожности в школах — «дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи» — «абсолютный бред с эпидемиологической точки зрения».
Кроме того, чтобы вовремя заметить в классе детей с главным симптомом коронавирусной инфекции — потерей обоняния и ощущения вкуса при отсутствии насморка, Комаровский посоветовал учителям и родителям проводить тест «чем это пахнет?», чтобы выявить учеников, которым некоторое время не стоит посещать школу.