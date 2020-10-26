Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев был вынужден объявить голодовку из-за условий содержания в камере после перевода в другое СИЗО. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев, передает Sputnik Кыргызстан 26 октября

«Его почему-то перевели в СИЗО-1, причем в подвальное помещение, где раньше содержали приговоренных к смертной казни. Там не работает канализация, двери в камеру открыты, отопление только включили. Из-за условий содержания сегодня мой подзащитный объявил голодовку», — рассказал адвокат экс-президента.

В пресс-службе Госслужбы исполнения наказаний Киргизии причину перевода не назвали.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. В июне 2020 года суд признал его виновным по делу о коррупции и приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет и два месяца.

Больше года он содержался в СИЗО ГКНБ, пока не был освобожден сторонниками во время беспорядков в Бишкеке 5-6 октября.

Киргизия: страна противоречий и бессмысленных «революций» © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Сооронбая Жээнбекова, а также назначенного парламентом нового премьера Садыра Жапарова. Затем его вновь задержали 10 октября.

В Бишкеке 5 октября начались массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября акции протестующих прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.

По решению ЦИК Киргизии выборы президента назначены на 10 января.