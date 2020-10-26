Украина не ведет точную статистику выздоровевших от коронавируса, поскольку тестирование не является обязательным. Об этом 26 октября сообщает Офис президента Украины

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании поинтересовался о достоверности статистики заболевших и выздоровевших после COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции.

«Министерство здравоохранения еще весной внесло изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется», — говорится в сообщении.

За сутки в Украине подтвердили 5426 новых случаев коронавируса.

Зеленский рассказал, насколько строгим будет карантин на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.