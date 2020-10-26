Во втором туре выборов в литовский Сейм победила оппозиционная консервативная партия «Союз отечества - Литовские христианские демократы», передает LRT 26 октября

Литва назвала БелАЭС угрозой для Евросоюза © belaes.by Отмечается, что они планируют сформировать правящую коалицию.

Фракция победителей будет насчитывать 50 депутатов. Партия нынешнего премьер-министра Саулюса Сквернялиса «Союз крестьян и зеленых» получила 32 места. Либеральные политсилы «Либеральное движение» и «Социально-демократическая партия» получили по 13 мест. Также «Партия свободы», которая впервые принимала участие в выборах, получит 11 мандатов, а «Рабочая партия» — 10.

Также известно, что консерваторы, «Либеральное движение» и «Партия свободы» намерены сформировать правящую коалицию. Возглавлять ее будет Ингрида Шимоните.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала такие результаты выборов «лучшим, что могло произойти с Литвой в эти трудные времена».

Парламентские выборы прошли в Литве 11 октября. Из-за пандемии коронавируса выборы прошли в особенных условиях: избирателей пропускали в масках и со своими письменными принадлежностями.