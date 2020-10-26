Министерство иностранных дел Украины заявило, что Венгрия вмешалась в процесс местных выборов путем прямой агитации венгерских чиновников за Партию венгров Украины (Общество венгерской культуры Закарпатья). Об этом 25 октября говорится в сообщении пресс-службы министерства на сайте

«В день голосования на местных выборах венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров — Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубок огорчен, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы», — сказано в нем.

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25 октября глава МИД Венгрии Петер Сиярто на своей странице в Facebook призвал поддержать на местных выборах политическую силу «Партия венгров Украины», а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра Золтана Бабяка.

Партия венгров Украины вне выборов действует как общественная организация «Общество венгерской культуры Закарпатья».

На Украине 25 октября прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Дата проведения второго тура пока неизвестна.