В поселке Аулы Днепропетровской области от неиспользованных бюллетеней избавились с помощью топора. Об этом 25 октября сообщила общественный деятель Наталья Кобзар в Facebook

Она опубликовала фото и видео процесса расправы с оставшимися после голосования бюллетенями.

«Только у нас в Аулах так самобытно и колоритно погашаются неиспользованные бюллетени..! Это традиция! Благодарю Александра Топку, что поделился этим сокровищем!» — подписала Кобзар видеозапись.

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В 2019 году отделение гражданской сети ОПОРА в Днепре опубликовало видеоролик, на котором для погашения бюллетеней также использовали топор.

На Украине 25 октября прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%.

В большинстве городов состоится второй тур выборов.