Она опубликовала фото и видео процесса расправы с оставшимися после голосования бюллетенями.
«Только у нас в Аулах так самобытно и колоритно погашаются неиспользованные бюллетени..! Это традиция! Благодарю Александра Топку, что поделился этим сокровищем!» — подписала Кобзар видеозапись.
Согласно закону, неиспользованные избирательные бюллетени нужно гасить, отрезая правый нижний угол.
В 2019 году отделение гражданской сети ОПОРА в Днепре опубликовало видеоролик, на котором для погашения бюллетеней также использовали топор.
На Украине 25 октября прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%.
В большинстве городов состоится второй тур выборов.