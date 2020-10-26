Пока Украина не определилась с точной датой проведения второго тура местных выборов в стране. Об этом 26 октября сообщила координатор гражданской сети ОПОРА, которая занимается мониторингом выборов

По ее словам, в большинстве городов второй тур выборов состоится.

Поражение «слуг» и их народа. Результаты выборов стали угрозой для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура — повторного голосования нет», — сказала Айвазовская.

На Украине 25 октября прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%.