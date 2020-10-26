По ее словам, в большинстве городов второй тур выборов состоится.
В некоторых регионах, как утверждает Айвазовская, он может пройти 15 октября, в других — 22 октября.
«Законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура — повторного голосования нет», — сказала Айвазовская.
На Украине 25 октября прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%.