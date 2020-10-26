Президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре выразил заинтересованность в достройке второго экземпляра крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», сообщил 26 октября вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает «Интерфакс-Украина»

«Совсем экзотической для меня была ситуация, когда в этом визите мы затронули с президентом Турции вопрос достройки второй «Мрии»: даже несмотря на ту сумму, сколько я сказал, это будет стоить, турецкая сторона сказала, что продолжим обсуждать… «Русланы» (Ан-125. — Ред.) достроить не можем, новые построить не в силах. "Мрию" можем достроить и теоретически, и практически», — сообщил Уруский.

Вице-премьер Украины признал, что страна не в состоянии возобновить производство «Русланов» © РИА Новости, Василий Литош | Перейти в фотобанк

В апреле представители «Антонова» сообщили Зеленскому, что на сегодняшний день есть второй самолет, подобный Ан-225. При этом его достройка еще в 2012 году оценивалась в 460 млн долларов, поэтому сегодня для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.

Также представители «Антонова» напомнили, что Ан-225 создавался как носитель космического аппарата «Буран», поэтому стоит рассмотреть возможность его использования в проекте «Воздушный старт» для запуска космических аппаратов с высоты 12 тыс. метров.