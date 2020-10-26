«Совсем экзотической для меня была ситуация, когда в этом визите мы затронули с президентом Турции вопрос достройки второй «Мрии»: даже несмотря на ту сумму, сколько я сказал, это будет стоить, турецкая сторона сказала, что продолжим обсуждать… «Русланы» (Ан-125. — Ред.) достроить не можем, новые построить не в силах. "Мрию" можем достроить и теоретически, и практически», — сообщил Уруский.
По его словам, также идет речь о возможности закупке среднего транспортного самолета Ан-178.
В апреле представители «Антонова» сообщили Зеленскому, что на сегодняшний день есть второй самолет, подобный Ан-225. При этом его достройка еще в 2012 году оценивалась в 460 млн долларов, поэтому сегодня для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.
Также представители «Антонова» напомнили, что Ан-225 создавался как носитель космического аппарата «Буран», поэтому стоит рассмотреть возможность его использования в проекте «Воздушный старт» для запуска космических аппаратов с высоты 12 тыс. метров.