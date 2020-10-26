В ролике артист хочет что-то сказать, но передумывает. Он пытается причесать взъерошенные волосы и подшучивает над своим видом после пробуждения.
Подписчики Галкина обратили внимание на его розовые губы. В комментариях развернулся спор: некоторые решили, что он красится, другие объяснили цвет губ хорошим здоровьем артиста.
«А что с губами? Помадой накрасил?», «Гигиеническая помада, чтобы губки были нежные и бархатистые», «Галкин настолько прекрасен, что его губы сами выделяют блеск для губ», «Не накрасил, но накачал. Мой любимый цвет и любимый размер», «Розовый цвет губ говорит о том, что у Максима со здоровьем все в порядке», — написали они.