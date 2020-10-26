На одном из избирательных участков гражданин Украины добавил в бюллетень кандидатуру президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян в Facebook 26 октября

«Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию «Единая Россия», — сообщил Полуян.

Полуян также опубликовал фото бюллетеня. Избиратель дописал в него после списка местных отделений всеукраинских партий российскую партию «Единая Россия» и президента России Владимира Путина, поставив в графе за него «плюс».

Путин заявил о готовности восстановить сотрудничество с Украиной и объяснил, почему это выгодно © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По предварительным данным ЦИК, явка избирателей Украины на местных выборах 25 октября составила 36,88%.

По результатам экзитполов, состоится второй тур, который пройдет 15 ноября.