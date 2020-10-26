Науседа назвал запуск Белорусской атомной электростанции «безответственным» и призвал его остановить.
«Кроме того, ЕС не должен позволить допустить на рынок электроэнергию от производителей из третьих стран, которые не соответствуют самым высоким стандартам ядерной безопасности и защиты окружающей среды», — сказал президент Литвы.
Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию готовы в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока вероятен в 2022 году.
Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.
Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.