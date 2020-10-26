Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Островецкая АЭС является угрозой для безопасности жителей Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президента

Науседа назвал запуск Белорусской атомной электростанции «безответственным» и призвал его остановить.

«Кроме того, ЕС не должен позволить допустить на рынок электроэнергию от производителей из третьих стран, которые не соответствуют самым высоким стандартам ядерной безопасности и защиты окружающей среды», — сказал президент Литвы.

Болкунец объяснил, почему строительство Белорусской АЭС было бессмысленно с самого начала © belaes.by

Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.

Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.