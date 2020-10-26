Обвиняемая в сепаратизме бывшая мэр Славянска Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра города. Об этом26 октября свидетельствуют данные экзитпола, который провело аналитическое бюро «Система»

Отмечается, что во втором туре экс-мэр с результатом 23,1% встретится с действующим мэром Вадимом Ляхом, за которого проголосовали 34,8% горожан.

В конце сентября Штепа объявила, что зарегистрировалась кандидатом на выборах мэра города. Она шла на выборы от "Партии Мира и Развития".

Возвращение королевы. Неля Штепа решила побороться за пост мэра Славянска © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Ей инкриминировали статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В октябре 2019 года по делу Штепы ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины. Суд определил, что в отношении экс-мэра Славянска были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

Первый тур местных выборов прошел на Украине 25 октября. По результатам экзитполов, состоится второй тур, который пройдет 15 ноября.